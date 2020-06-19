Доставка кальянов на дом в СПб круглосуточно — Аренда от 1900 ₽ | КакСебе
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Заказ кальяна на дом, аренда кальяна в Санкт-Петербурге

от 2600 рублей на сутки с 2 забитыми чашами premium табака.

У нас Вы можете заказать готовый кальян с доставкой по Санкт-Петербургу .

Кальян на дом без залога и круглосуточно   

предлагаем услуги аренды кальянов и выезда кальянщиков на любые мероприятия: свадьбы, корпоративы.  Дни рождения и не только.
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Мы рады предложить вам

Кальян на дом

Заказ кальяна на дом, дачу, природу с доставкой по Санкт-Петербургу и области.

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Кальянный кейтеринг

Выездное кальянное обслуживание вечеринок и банкетов

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Аутсорсинг

Сотрудничество с заведениями, предоставление оборудования. 

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Мы предлагаем Вам удобный способ взаимодействия

Отставьте заявку на нашем сайте, и мы свяжемся с вами для подтверждение заказа

Мы привезём Вам кальян в течении часа, в любое место Санкт-Петербурга.

Доставим Кальян с ДВУМЯ чашами забитыми табаком premium класса, углём и плиткой для розжига

Заберём у Вас кальян на следующий день в любое удобное для Вас время

Заказать кальян на дом можно по телефону 949-26-86

  • Очень вкусные, дымные 💨кальяны сделанные опытными мастерами ☯ КАК ДЛЯ СЕБЯ !
  • Бесплатная доставка🚗 по Санкт-Петербургу в течении часа! (за город 70 рублей за километр по Яндекс навигатору от КАД)
  • Нет дополнительных условий (нет залогов, нет штрафов😱) Вам не надо ни о чем переживать, просто расслабьтесь и получайте удовольствие🥳
  • от 2600 рублей Вы получите профессиональный дымный 💭кальян с ДВУМЯ ✌🏻чашами забитыми премиальным табаком, на целые сутки

Оставьте отзыв на яндексе и получите 300 руб. скидку.

Тарифы и комплектация аренды кальянов в СПб

ТарифКомплектацияПериодСтоимость
СтандартКальян из нержавеющей стали, чаша, калауд, щипцы, мундштуки, плитка, угли24 часа1 900 ₽
Премиум MixПолный комплект + 2 заправленные чаши с премиальным табаком на выбор24 часа2 600 ₽
Weekend VIPПолный комплект + 4 заправленные чаши + горелка + замена угля48 часов3 500 ₽

Часто задаваемые вопросы

Как заказать доставку кальяна на дом в СПб?

Оформите заявку на сайте или позвоните по указанному номеру. Доставка осуществляется круглосуточно во все районы Санкт-Петербурга.

Что входит в комплект аренды кальяна?

В комплект входит дезинфицированный кальян из нержавеющей стали, глиняная чаша, калауд, щипцы, одноразовые мундштуки, электроплитка для розжига и угли.

Нужен ли залог при аренде кальяна?

Аренда предоставляется без залога наличными при условии составления договора по документу, удостоверяющему личность.

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