Заказ кальяна на дом, аренда кальяна в Санкт-Петербурге
от 2600 рублей на сутки с 2 забитыми чашами premium табака.
У нас Вы можете заказать готовый кальян с доставкой по Санкт-Петербургу .
Кальян на дом без залога и круглосуточно
предлагаем услуги аренды кальянов и выезда кальянщиков на любые мероприятия: свадьбы, корпоративы. Дни рождения и не только.
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Кальян на дом
Заказ кальяна на дом, дачу, природу с доставкой по Санкт-Петербургу и области.
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Выездное кальянное обслуживание вечеринок и банкетов
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Заказать кальян на дом можно по телефону 949-26-86
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Тарифы и комплектация аренды кальянов в СПб
|Тариф
|Комплектация
|Период
|Стоимость
|Стандарт
|Кальян из нержавеющей стали, чаша, калауд, щипцы, мундштуки, плитка, угли
|24 часа
|1 900 ₽
|Премиум Mix
|Полный комплект + 2 заправленные чаши с премиальным табаком на выбор
|24 часа
|2 600 ₽
|Weekend VIP
|Полный комплект + 4 заправленные чаши + горелка + замена угля
|48 часов
|3 500 ₽
Часто задаваемые вопросы
Как заказать доставку кальяна на дом в СПб?
Оформите заявку на сайте или позвоните по указанному номеру. Доставка осуществляется круглосуточно во все районы Санкт-Петербурга.
Что входит в комплект аренды кальяна?
В комплект входит дезинфицированный кальян из нержавеющей стали, глиняная чаша, калауд, щипцы, одноразовые мундштуки, электроплитка для розжига и угли.
Нужен ли залог при аренде кальяна?
Аренда предоставляется без залога наличными при условии составления договора по документу, удостоверяющему личность.